Iury Mellany marcou presença esta quarta-feira, 18 de junho, na emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI. Entrevistada por Cláudio Ramos, a antiga participante dos reality shows da TVI foi convidada a partilhar novidades sobre o casamento.

"Ainda não há nada planeado em si, mas temos algumas ideias. Agora data, não", confessou Iury, que foi pedida em casamento por Daniel Monteiro no 'Secret Story - Desafio Final'.

Ainda que a data não esteja definida, a personal trainer quer casar-se "no próximo ano e no outono".

"Adoro o outono, é a minha estação preferida. Nem está calor, nem está frio, está perfeito", notou ao explicar a razão da sua escolha.

Questionada pelo apresentador, a criadora de conteúdo digital deixou ainda escapar que já pensou em vestidos de noiva.

Iury Mellany e Daniel Monteiro, recorde-se, conheceram-se aquando da participação de ambos em 'Big Brother 2020'. O casal mantém-se unido desde então. O pedido de casamento surgiu durante a participação da influenciadora no recente 'Secret Story - Desafio Final', com o agente da PSP a entrar no formato apenas para entregar o anel à amada.

Gonçalo Quinaz fez recentemente uma oferta a pensar na união de Iury e Daniel. O comentador disse em direto no 'TVI Extra' que disponibilizava a sua quinta para a celebração.

"Deixa-me dizer que meto a minha quinta à tua disposição para que vocês possam casar-se e não tens que te preocupar com nada", disse o comentador, que tem neste momento um espaço onde são realizadas cerimónias como casamentos e batizados.

Leia Também: "Engordei 15 quilos em 8 meses, foi assustador", revela Anuska