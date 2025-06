"Apanhei um susto muito grande", confessou Anuska ao conversar esta quarta-feira, 18 de junho, com Cláudio Ramos sobre o problema na tiroide que lhe foi diagnosticado recentemente.

A antiga participante de 'Big Brother - Duplo Impacto' marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, onde revelou ter sofrido um enorme aumento de peso devido à doença.

"Engordei 15 quilos em oito meses, foi assustador", confessou, explicando que, na altura, achava que estava a aumentar de peso por estar a comer mais e de forma pouco saudável.

"Já não me conseguia olhar ao espelho, foi horrível. [...] Não me maquilhava, não me penteava, descuidei-me por completo", contou ainda.

Apenas em outubro do ano passado, depois de ter iniciado uma dieta que não resultou, Anuska submeteu-se a análises que lhe revelaram o diagnóstico.

Já medicada e ciente do problema de saúde que agora a irá acompanhar para o resto da vida, a criadora de conteúdo digital resolveu perder peso e submeter-se a uma cirurgia estética.

"Ou avançava com alguma coisa rápida [para melhorar a imagem], ou então podia entrar numa depressão mesmo muito forte", confessou, justificando a decisão.

A influenciadora chegou a receber diversas mensagens a respeito da sua forma física, nomeadamente de especulações a respeito de uma possível gravidez. "Muitas de vocês especularam. Não, eu não estou grávida. Tenho sim um problema de saúde, hipotiroidismo", reagiu recentemente através das redes sociais.

Anuska, recorde-se, tornou-se conhecida do grande público por ser irmã de Iury Mellany - que participou no 'Big Brother 2020'. Fora do reality show, a familiar tornou-se tão popular que, mais tarde, foi convidada a entrar no 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Leia Também: Aumento de peso? "Não estou grávida. Tenho um problema de saúde"