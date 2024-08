“O chocolate provoca acne”

A relação entre o consumo de chocolate e a acne não é conclusiva. Algumas pessoas podem perceber um aumento nas borbulhas após consumir chocolate, mas isso varia de pessoa para pessoa. É mais provável que o açúcar e outros ingredientes no chocolate contribuam para a acne, do que o cacau em si.

“O chocolate deve ser guardado no frigorífico”

Tudo menos isso! O chocolate deve ser armazenado num local fresco, seco e escuro, longe da luz solar direta e de odores fortes. A temperatura ideal é entre 15 e 18 graus Celsius. Evite armazenar no frigorífico, pois a humidade pode causar a formação de uma camada esbranquiçada na superfície, conhecida como "bloom", que altera a textura e o sabor.

“Quando começa a ficar branco, deve ir para o lixo”

Por falar em camada esbranquiçada, quando surgir devemos mandar o chocolate fora? Não! Quando o chocolate fica esbranquiçado, não está necessariamente estragado. Esse fenómeno é conhecido como "bloom" e pode ocorrer de duas formas:

Fat Bloom (Floração de Gordura): acontece quando a gordura do chocolate (manteiga de cacau) se separa e sobe à superfície, formando uma camada esbranquiçada. Isto pode ser causado por mudanças de temperatura ou armazenamento inadequado.

Sugar Bloom (Floração de Açúcar): Ocorre quando a humidade entra em contacto com o chocolate, dissolvendo o açúcar na superfície. Quando a água evapora, o açúcar "recristaliza", deixando uma camada esbranquiçada. Isto acontece, geralmente, quando o chocolate é armazenado em ambientes húmidos ou é retirado do frigorífico e exposto ao ar.

Embora o "bloom" possa alterar a aparência e a textura do chocolate, tornando-o menos atraente e um pouco granulado, não significa que o chocolate está estragado ou impróprio para consumo. O sabor pode ser um pouco afetado, mas o chocolate ainda é seguro para comer.

“O chocolate tem a mesma cafeína que uma chávena de café”

Não! O chocolate contém cafeína, mas em menor quantidade do que o café ou o chá. A quantidade de cafeína pode variar dependendo da percentagem do cacau. Por exemplo, o chocolate negro tem mais cafeína do que o chocolate de leite.

“Chocolate branco não é chocolate”

Ainda que o chocolate branco seja considerado chocolate, há algumas diferenças importantes em relação ao chocolate negro e ao chocolate de leite. O chocolate branco é feito a partir da manteiga de cacau, que é a gordura extraída das sementes do cacau, misturada com açúcar e leite. Ao contrário do chocolate negro e do chocolate de leite, o chocolate branco não contém sólidos/massa de cacau, que são responsáveis pelo sabor característico e pelos benefícios antioxidantes do chocolate tradicional. Portanto, embora seja tecnicamente chocolate por conter manteiga de cacau, não possui o sabor e os benefícios nutricionais associados aos chocolates que possuem os sólidos/massa de cacau.

“O chocolate não traz benefícios para a saúde”

Apesar de poder levar a um aumento de peso quando comido em excessivo, o chocolate, especialmente o chocolate negro, pode trazer vários benefícios para a saúde. É rico em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres no corpo. Pode melhorar a saúde do coração, reduzir o risco de doenças cardiovasculares, melhorar o fluxo sanguíneo e até ajudar na função cerebral.