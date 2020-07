A história do chocolate remonta à civilização maia que produzia uma bebida amarga a partir das sementes de cacau – o xocoatl – à qual se atribuíam propriedades curativas e afrodisíacas. Com a conquista do império asteca pelos espanhóis, a bebida de cacau chegou à Europa. Durante 100 anos, permaneceu no segredo da aristocracia espanhola e só no século XVI chegou ao resto da Europa.

1. Reduz o risco de eventos cerebrovasculares (acidente vascular cerebral) e cardiovasculares

Apesar de alguma controvérsia, são vários os estudos que associam o consumo moderado, em homens e mulheres saudáveis, de chocolate negro com mais de 70% de cacau (mais evidência ainda se com mais de 85%) a um menor risco de eventos cerebrocardiovasculares, entre os quais o acidente vascular cerebral que é a primeira causa de morte, em Portugal.

2. Elevada riqueza nutricional

O chocolate negro é uma fonte importante de fibra, ferro, magnésio, cobre, manganésio e potássio, tornando-o altamente privilegiado pelos atletas e desportistas na reposição das perdas que decorrem da maioria destes nutrientes durante a atividade física. A sua elevada densidade energética é o seu senão, chegando a fornecer cerca de 600 kcal por 100 g de produto, motivo pelo qual o seu consumo deve ser moderado.

3. Fonte considerável de antioxidantes