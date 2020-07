Outros compostos como as metilxantinas, alguns peptídios e micronutrientes (como o magnésio e o cobre) também presentes no cacau parecem atuar de forma sinérgica sobre a inflamação e proteção celular. As metilxantinas (de que são exemplo a cafeína e a teobromina) exercem ainda um efeito estimulante no organismo, podendo contribuir para níveis de concentração superiores. O cacau é ainda fonte de triptofano, um aminoácido precursor de serotonina que, por sua vez, constitui um neurotransmissor importante na regulação do humor e bem-estar.

De realçar que a presença dos compostos anteriormente mencionados no chocolate irá depender de alguns fatores inerentes à sua produção, nomeadamente a percentagem de cacau nele presente, a sua origem, fermentação e o processo de fabrico.

Apesar do chocolate poder ser um alimento fornecedor de compostos protetores para a saúde, este não deverá ser um motivo para o seu consumo ser feito ad libitum, ou seja, sem conta peso e medida, já que fornece simultaneamente uma quantidade bastante razoável de açúcar, gordura e, consequentemente, de calorias. Se o objetivo é aumentar o consumo de antioxidantes, é possível fazê-lo através da ingestão de outros alimentos com teores de gordura e açúcar bem mais modestos, como é o caso da fruta, dos hortícolas e do chá (particularmente o chá verde).

E que tal fazer exercício?

Se procura no chocolate um aliado contra o mau-humor, saiba que alguns dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer habitualmente sentidos após o seu consumo são também libertados aquando da prática de exercício físico.

Com isto, não se pretende desencorajar o consumo de chocolate, mas sim apelar ao seu consumo consciente, até porque enquadrado num estilo de vida ativo e saudável e no âmbito de uma alimentação completa, variada e equilibrada nenhum alimento deve ser visto como proibido.

Numa perspetiva de controlo e perda de peso, a resposta à pergunta “que chocolate devo preferir?” pode não ser tão óbvia como às vezes se julga, já que optar por um chocolate com maior percentagem de cacau não garante indubitavelmente um menor consumo calórico face a um chocolate de leite ou branco. Assim, se gosta de chocolate, escolha o que lhe dá mais prazer comer e saboreie-o sem sentimento de culpa, sempre em quantidades moderadas.