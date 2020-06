A procura da dieta ideal e dos alimentos milagrosos tem vindo a aumentar de tal forma que os alimentos que anteriormente eram a base para uma alimentação equilibrada se tornaram nos alimentos mais temíveis e a evitar por completo. É o caso do pão.

Primeiro é importante referir que nenhum alimento, por si, engorda. O que potencia o processo de ganho de peso é a quantidade das porções ingeridas. Tudo o que é ingerido em demasia faz mal, até mesmo a água. No caso do pão, para além da quantidade ingerida diariamente também é importante ter em atenção o que se coloca no seu interior.

“Costumo comer pão com manteiga ou manteiga com pão?”. Faça esta questão a si próprio para ter uma noção daquilo que consome e em que quantidade o faz. Colocar pouca quantidade de manteiga ou até mesmo de azeite, uma fatia de queijo flamengo ou queijo fresco ou uma fatia de fiambre não faz mal a ninguém, antes pelo contrário.

O pão faz parte da tríade de alimentos base da nossa dieta mediterrânica: pão, azeite e vinho. É uma excelente fonte de hidratos de carbono e de fibra e deve fazer parte de uma dieta equilibrada. Há, no entanto, situações em que a sua ingestão deve ser moderada nas pessoas que sintam a famosa “barriga inchada”, para aquelas que tenham algum tipo de intolerância alimentar aos cereais que constituem o pão ou para aquelas que tenham hipertensão (devendo optar pelos pães com baixo teor de sódio).

Quanto ao tipo de pão há realmente diferenças do ponto de vista nutricional que poderão fazer a diferença. Aquando da escolha entre um pão branco (mais refinado) e um pão escuro (farinhas de grãos integrais) é preferível optar pelo “mais escuro possível”. Atualmente existem inúmeras opções no mercado como o pão de farinha de alfarroba, de malte, de cereais ou até o habitual pão integral.

Principais diferenças

- Sensação de fome

Embora ambos os pães refinados e integrais tenham uma densidade energética (calorias) semelhante, o pão integral tem um menor índice glicémico, ou seja, os hidratos de carbono, por serem mais complexos, demoram mais tempo a serem absorvidos contendo assim mais saciante contribuindo para a regulação do peso corporal.

- Fibra