O Entertainment Tonight confirmou na terça-feira, 29 de outubro, que Channing Tatum e Zoë Kravitz tinham cancelado o noivado após três anos juntos. E embora possa ter sido uma surpresa para alguns, a verdade é que o casal já tinha dado alguns sinais.

Uma das últimas aparições públicas de Channing e Zoë antes da separação, aconteceu no dia seis de outubro, em Nova Iorque, no 'Picture Day'. Os dois posaram ao lado da estrela do evento, Levon Hawke, que também representou ao lado de Channing no filme de estreia de Zoë, 'Blink Twice'.

Algumas semanas mais tarde, no dia 21 de outubro, Zoë foi vista sem o seu anel de noivado em Nova Iorque, ao lado da atriz e colega de 'Big Little Lies', Shailene Woodley.

Esta quinta-feira, 30 de outubro, a atriz apareceu pela primeira vez desde que a separação foi confirmada. Zoë Kravitz foi vista na Big Apple e não estava, mais uma vez, a usar o seu anel.

Zoë Kravitz na Big Apple© Instagram - @entertainmenttonight

Zoë e Channing provocaram rumores de um possível romance pela primeira vez em 2021, mas mantiveram a relação em segredo durante meses. Em outubro de 2023, surgiu a notícia de que os dois estavam noivos.