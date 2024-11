A filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, prendeu todas as atenções ao marcar presença no sábado, 9 de novembro, na antestreia do filme 'Wicked'.

A menina, de 12 anos, surgiu no evento, que decorreu em Los Angeles, com um look inspirado em Glinda, a personagem de Ariana Grande no filme.

Blue Ivy elegeu para a ocasião um vestido de cetim cor de rosa. Trata-se de um modelo da marca House Of CB, que ronda os 300 euros.

O visual ficou completo com uma carteira da mesma cor do vestido e umas sandálias de salto alto douradas.