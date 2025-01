Monica Barbaro não passou despercebida ao escolher um elegante vestido de cetim preto, decotado, para a antestreia do filme sobre Bob Dylan, 'A Complete Unknown', no Reino Unido, mais precisamente em Londres, na terça-feira.

A atriz, de 34 anos, que no filme interpreta Joan Baez 'arrasou' com o referido look, conseguindo captar todos os olhares enquanto passava pela passadeira vermelha do evento.

Ainda sobre o visual, como pode ver nas imagens da galeria, Monica Barbaro tinha um capuz no mesmo tom e tecido, e completou o visual com acessórios minimalistas.

