Rodrigo Gomes voltou a dar novidades de Londres, mas desta vez depois de ter estado na antestreia de 'A Complete Unknown'.

O animador da RFM conseguiu chegar à fala com o ator americano Edward Norton e fez questão de destacar este momento na sua página de Instagram.

"Consegui falar com o Edward Norton e só isso já valeu o frio todo. Não é só glamour na passadeira vermelha, também há cachecóis na cabeça (ver foto três). Fui a Londres, à antestreia do filme 'A Complete Unknown', sobre parte da carreira do Bob Dylan! O Timothée Chalamet faz um papelão! Canta e toca ao vivo durante o filme todo e prova, mais uma vez, que merece todo o 'hype' que tem", começou por escrever Rodrigo Gomes.

"Edward Norton também está ao melhor nível. Até teve de aprender a tocar banjo de propósito para o filme! Monica Barabaro faz de Joan Baez e a química com o Timothée é um dos pontos altos do filme! A fotografia está linda e o guarda-roupa também! Como sabem, adoro roupa vintage e anos 60 em Nova Iorque são magnéticos e apaixonantes", partilhou depois.

"A história de Bob Dylan é a de alguém que nunca permitiu que lhe colocassem um rótulo, que não desejava corresponder à expectativas de ninguém a não ser às dele próprio. Um exemplo. Um feitio peculiar que, se bem se lembram, fez com que nem sequer tenha comparecido na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Literatura, que lhe foi atribuído! O primeiro músico a receber um", continuou.

"Adorei o filme e ainda me sentei numa Triumph igual à do Bob Dylan. Este filme estreia em Portugal, com a RFM, a 30 de janeiro", completou.

