Rodrigo Gomes está em Londres, cidade que se confessa apaixonado, por motivos profissionais.

Apesar do trabalho, o radialista teve tempo para passear e partilhou alguns momentos na sua conta de Instagram.

"Estou maluco com o meu casaco novo! Voltei a Londres, em trabalho, mas desta vez, com um bocadinho mais de tempo para passear! Cheguei mesmo no momento em que o autocarro veio deixar o Big Ben (foto 2). Voltando ao meu casaco! Um achado incrível nas lojas vintage de Camden. A rainha está diferente, mas Londres nunca me falha", lê-se na legenda da publicação.

Leia Também: Rodrigo Gomes declara-se à mulher: "A Lara é poesia. Sempre foi"