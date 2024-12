Rodrigo Gomes é um marido orgulhoso e não tem medo de o mostrar. Na sequência do lançamento do novo livro da mulher, Lara Franco, o locutor de rádio fez uma longa declaração de amor na sua página de Instagram.

"Conheci a Lara em 2011, no Jardim da Estrela e foi-me apresentada, por uma amiga, da seguinte maneira: 'Esta é a Lara, ela tem um blog de Poesia'", começou por escrever na legenda.

"Na altura, a Lara até já fazia vídeos para a Internet a ler poesia. As redes sociais ainda estavam longe de serem o que são hoje, mas a Lara já fazia o seu caminho. Fui vê-la a declamar poesia, ao vivo, em noites, com outros poetas. Os anos passaram, a vida aconteceu e a poesia foi ficando para segundo plano. Ainda assim, há uns anos, a Lara chegou a ter um livro pronto, corrigido, paginado e com uma capa linda. Esse livro acabou por nunca ser publicado", explicou.

E prosseguiu: "Depois disso, a Lara criou uma página anónima chamada 'Muito mais longe,' na qual postava e via os seus poemas serem partilhados por muita gente, sem saberem que eram dela. Decidiu arriscar e enviou a sua poesia para algumas editoras e a Caminho das Palavras acabou por querer editar este, que é o primeiro livro da Lara".

"Todo o contexto, acima explicado, me estende uma passadeira vermelha para dizer que a Lara não acordou em 2024 a achar que escrevia poesia. A Lara é poesia. Sempre foi. E também foi por isso que eu me apaixonei. Estou muito orgulhoso. Amo-te", concluiu.

Recorde-se que Rodrigo Gomes e Lara Franco estão casados há nove anos e têm dois filhos em comum, Bernardo e Tristão.

Leia Também: "Trabalho na RFM há 20 anos. Não penso em sair, sinto-me confortável"