Rodrigo Gomes está de parabéns. Esta quarta-feira, 27 de novembro, o locutor da rádio RFM celebrou 43 anos e partilhou o seu dia com os seguidores do seu Instagram.

A um carrossel com várias fotografias em família, Rodrigo Gomes acrescentou uma legenda descritiva, começando por revelar a prenda que a mulher, Laura Gomes, lhe ofereceu.

"43 anos! A Lara deu-me de presente uma caixinha para meter os comprimidos, daqueles que tem os dias da semana", contou, prosseguindo com os detalhes do seu dia especial.

"A primeira coisa que vi quando acordei foi um e-mail das finanças com um lembrete para pagar o IMI. Fora isso, tive um dia bom!", brincou. "A trabalhar, como gosto, e ainda tive tempo de ir almoçar com os meus pais, a Lara, os miúdos, com direito a fotografa privada".

No fim, deixou uma dedicação à mulher: "A caixinha dos comprimidos foi das melhores prendas de sempre.. Eu queria mesmo uma! Às vezes não me lembro se já tomei um comprimido ou não. Também tenho de tomar comprimidos para isso. Obrigado, meu amor".