A história de Rodrigo Gomes mistura-se com a da RFM. A trabalhar nesta estação de rádio há 20 anos, o conhecido animador mostra-se feliz com o rumo que a sua vida tomou. Foi isto que realçou numa entrevista que deu ao Fama ao Minuto durante um evento da Samsung Eletrodomésticos, que aconteceu em Lisboa.

"Trabalho na RFM há 20 anos. A minha vida vai seguindo um curso, eu vou aceitando as coisas e não me tenho dado mal", sublinhou.

Questionado se é difícil imaginar-se num outro lugar ao fim de tantos anos, o animador respondeu: "A minha vida é muito preenchida, felizmente. Apesar de trabalhar na RFM, tenho muitas outras coisas e projetos, adoro passar tempo em família. Eu não penso em sair, porque sinto-me confortável".

Mesmo sentindo-se realizado, Rodrigo confessou que "gostaria de voltar à televisão". "Fazia o 'Faz Faísca', na RTP. Entretanto, o programa acabou e as pessoas perguntam-me quando eu que volto. Na verdade nem me lembro que fiz televisão, a minha vida é tão atribulada que nem me faz falta, mas agora nesta fase gostaria de voltar à televisão".

