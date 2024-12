No dia 28 de novembro, a RFM lançou a sua música de Natal, contando com a participação de Ana Garcia Martins e do criador digital Ricardo Weezy. Mas houve alguém que se juntou para um momento inédito... Carlos Moedas, político e atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

A RFM partilhou o vídeo com os seguidores esta quinta-feira, 19 de dezembro, deixando a legenda: "Até o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, sabe que a culpa é sempre do marido", referindo-se a um dos versos da letra da canção.

O momento foi gravado na Praça do Comércio, em Lisboa, e contou com a presença dos locutores Pedro Fernandes e Mariana Alvim.

Ora veja.

