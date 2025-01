Sofía Vergara brilhou e conquistou nos Globos de Ouro 2025, cerimónia que decorreu no dia 5 de janeiro, domingo.

A atriz de 52 anos estava nomeada para o prémio de 'Melhor Atriz' em Minissérie ou Telefilme, devido ao seu papel em 'Griselda', da Netflix.

Para a grande noite, Vergara usou um vestido preto brilhante com uma silhueta de sereia. Além disso, acrescentou ainda mais brilho ao seu visual com toneladas de joias Lorraine Schwartz.

Destaca-se o colar de diamantes com 140 quilates e com um diamante marquise central de 35 quilates. A atriz também usou uns brincos com 28 quilates e dois anéis, um com 25 quilates e outro com sete.

Para tornar o look mais equilibrado, a atriz usou o cabelo solto e liso, optando por deixar o seu vestido e as joias serem os destaques.

Ora clique na galeria e veja as fotografias da atriz nesta noite de espetáculo.

