Sofia Vergara e Lewis Hamilton podem ser os próximo casal famoso... Isto porque a atriz foi 'apanhada' num encontro com o piloto, em Nova Iorque, e as especulações de um romance não tardaram a surgir.

Sofia Vergara, de 52 anos, esteve sentada ao lado de Lewis Hamilton, de 40, num restaurante e a presença de amigos não impediu de terem um momento 'a dois'.

De acordo com o TMZ, a atriz e o piloto estiveram sentados lado a lado, na terça-feira. As imagens divulgadas pela imprensa internacional não tardaram a chegar às redes sociais.

De recordar que Sofia Vergara está solteira, depois de a relação com o cirurgião Justin Saliman ter terminado no ano passado. Por sua vez, Lewis Hamilton namorou anteriormente com Nicole Scherzinger e esteve ligado a Shakira.

