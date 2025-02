Kaia Gerber pode estar novamente apaixonada depois da relação com Austin Butler ter chegado ao fim.

Perante os rumores do novo romance com Lewis Pullman, a modelo, de 23 anos, foi fotografada com um ramo de flores.

Com um visual casual, Kaia Gerber foi fotografada em Los Angeles, na passada sexta-feira, e as imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional... e às redes sociais.

De acordo com o Daily Mail, a modelo já tinha sido visto, anteriormente, nesse mesmo dia, a carregar um presente.

