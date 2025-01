Austin Butler e Kaia Gerber estão separados. A informação é avançada pelo site TMZ que revela que a relação acabou no fim de 2024, motivo pelo qual o ator não viajou com a família da modelo na Passagem de Ano.

Os dois viveram um romance que durou cerca de três anos e, de acordo com a publicação, tudo terá terminado de forma pacífica.

A relação sempre primou pela discrição, tendo sido apenas assumida em março de 2022.

Recorde-se que Kaia é filha da conhecida modelo Cindy Crawford com o marido de longa data, Rande Gerber e seguiu os passos da mãe no que diz respeito à carreira. Já Austin é conhecido por interpretar o cantor Elvis no filme com o mesmo nome, tendo até sido nomeado para os óscares por esse papel.

