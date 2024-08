O casal foi fotografado durante uma caminhada no dia do aniversário do ator.

Austin Butler celebrou a chegada aos 33 anos de vida com a namorada, Kaia Gerber (filha de Cindy Crawford e Rande Gerber). De acordo com a revista People, o ator completou 33 anos no sábado, dia 17 de agosto, e foi fotografado a passear por Manhattan na companhia da supermodelo, de 22 anos. Com looks casuais e de mãos dadas, é assim que podemos ver Austin Butler e Kaia Gerber nas imagens divulgadas pela imprensa internacional e que estão também a circular nas redes sociais.