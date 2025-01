Nicola Coughlan foi fotografada durante um passeio com o namorado, Jake Dunn, na segunda-feira, dia 20 de janeiro.

O casal foi visto nas ruas de Londres e estava muito sorridente, como nos mostram as imagens divulgadas pela People, e que estão já nas redes sociais.

Um passeio casual em que Jake, de 24 anos, pode ser visto com umas calças de ganga e uma camisola de carapuço, que combinou com um boné. Já a atriz estava com um casaco preto e com uma suéter por baixo.

A People lembra que o casal foi 'ligado' pela primeira vez em agosto de 2024, mas só tornaram a relação pública em outubro, quando foram vistos num encontro em Londres.

