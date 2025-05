Viola Davis deu nas vistas na reta final do Festival de Cinema de Cannes que termina já este sábado, 24 de maio.

A atriz, de 59 anos, apareceu na estreia do filme 'The Mastermind' esta sexta-feira, com um vestido amarelo néon que não passa despercebido. A peça é fluida, tem um drapeado na zona da barriga, um decote profundo preenchido com renda e ainda uma espécie de cauda que cai dos ombros.

Nos pés, Viola usou umas sandálias altas da mesma cor e exibiu ainda um colar e um anel com esmeraldas.

Veja o look em detalhe na galeria.

