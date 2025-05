O 78.º Festival de Cinema de Cannes encerrou no passado sábado, 24 de maio, e contou com a presença de uma 'diva' do cinema a desfilar pela passadeira vermelha.

Jane Fonda, de 87 anos, usou um vestido nude, com um corte intemporal com mangas a três quartos. A parte de cima da peça é cravejada a brilhantes com formato de flores e a saia é totalmente lisa e tem uma cauda. A cintura fica marcada com um cinto do mesmo tom da saia.

As joias foram simples - uns brincos com pendentes e anéis - e o cabelo grisalho foi solto.

Entre sorrisos e cumprimentos aos fãs, a artista mostrou-se divertida na cerimónia de encerramento do certame.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Cannes. Viola Davis prova que não tem medo de arriscar com este look