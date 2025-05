O fim do casamento de Artur Jorge e da companheira de 30 anos, Maria Marques, terminou com rumores de traição por parte do treinador.

Segundo a imprensa brasileira, Artur conheceu Hanna Santos, uma ex-funcionária do clube Botafogo (que este treinou desde abril de 2024 até ao início deste ano) e os dois iniciaram uma relação. Maria terá descoberto e terminou o casamento.

O jornal brasileiro Extra revela agora que os dois já assinaram o divórcio, na passada sexta-feira, e por mútuo acordo.

Nas redes sociais, Maria partilhou uma foto sua na praia com a legenda: "Hoje fechei uma porta. O resto... é silêncio e recomeço", escreveu.

O ex-casal tem três filhos em comum que se afastaram do pai com todo este escândalo, como adianta ainda a publicação.