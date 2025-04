O jornal brasileiro Extra avança que o treinador português Artur Jorge terá traído a mulher, Maria Marques, com quem era casado há 30 anos, com uma ex-funcionária do clube Botafogo (que treinou desde abril de 2024 até ao início deste ano).

Segundo a publicação, Maria descobriu a traição no fim de uma chamada telefónica com o marido, a qual este se esqueceu de desligar. Hanna Santos, que na altura era funcionária do clube brasileiro e que também é neta de um jogador muito conhecido, Nilton Santos, seria a mulher com quem Artur mantinha um romance.

O Extra avança ainda que o português, que agora mora no Catar, onde treina o Al-Rayyan, já recebeu a visita de Hanna várias vezes e que os dois podem estar prestes a assumir a relação.

Artur Jorge e Maria Marques têm três filhos em comum.

