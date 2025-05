O treinador português Artur Jorge, que trabalha atualmente para o Al-Rayyan, do Catar, está de férias com a namorada Hanna Santos no Rio de Janeiro.

A informação foi avançada pelo Extra, que mostra as imagens dos dois no calçadão da cidade. O casal estava de mãos dadas, passeou por várias zonas e na noite de terça-feira foi a um concerto de Norah Jones numa casa de espetáculos no bairro do Flamengo.

Recorde-se que esta relação começou de forma polémica pois segundo a imprensa, Maria Marques, mulher do treinador durante 30 anos, descobriu a traição deste com Hanna, que conheceu quando treinava o Botafogo.

Maria e Artur assinaram o divórcio na passada sexta-feira e têm três filhos em comum.

Leia Também: Após suposta traição, Artur Jorge e Maria Marques assinam divórcio