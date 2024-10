Na quinta-feira, 17 de outubro, o Screen Ators Guild (SAG-AFTRA) anunciou que Jane Fonda irá ser homenageada pela sua carreira com a maior distinção do sindicato dos atores norte-americanos.

Atualmente com 86 anos, a atriz e ativista será distinguida pela sua carreira e pelo seu ativismo na 31.ª cerimónia dos Screen Actors Guild Awards, no 23 de fevereiro de 2025.

O evento será transmitido na plataforma de streaming Netflix.

No comunicado oficial, o ícone de cinema afirmou: "Estou profundamente honrada e emocionada por receber este ano o SAG Life Achievement Award. Trabalhei nesta indústria quase toda a minha vida e não há honra como aquela que é atribuída pelos nossos colegas".

Fran Drescher, atriz e presidente do SAG-AFTRA, destacou que se trata de um prémio para "uma pioneira e um talento extraordinário". "Uma força dinâmica que moldou o mundo do entretenimento, do ativismo e da cultura com inabalável paixão. Homenageamos a Jane não só pelo seu brilho artístico, mas pelo profundo legado de ativismo e empoderamento que criou. A sua destemida honestidade tem sido uma inspiração para mim e para muitos outros na nossa indústria".

Recorde-se que Jane Fonda foi ativista contra a guerra no Vietname na década de 1970, o que lhe rendeu críticas de Hollywood. Em setembro de 2022, anunciou que tinha um linfoma não Hodgkin. Três meses depois, afirmou que o cancro estava em remissão e que não precisava de fazer mais tratamentos.