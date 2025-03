No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 6 de março, foi comentada a participação de Irina Shayk no Carnaval do Rio de Janeiro.

No fim da conversa, Cristina Ferreira partilhou uma pequena inconfidência sobre umas palavras que trocou um dia com Dolores Aveiro.

"Eu acho que não vou cometer nenhuma inconfidência porque acho que ela já disse. A Dolores uma vez estava à conversa comigo e disse: 'Ela tinha alguns defeitos, mas que era linda, era'".

Irina Shayk e Cristiano Ronaldo namoraram de 2010 a 2015 e o fim da relação ficou marcado com alguns rumores de traição por parte do jogador.

