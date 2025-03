"Um dia histórico!": foi desta forma que Cuca Roseta definiu esta terça-feira, dia 4 de março, o dia em que se festeja em grande o Carnaval. No Brasil, a fadista portuguesa terá a oportunidade de ser "musa" de uma escola de samba, a Grande Rio e, desta forma, desfilar no sambódromo do Rio de Janeiro.

"Sinto um fogo de artifício no meu peito, não só de felicidade, mas acima de tudo de gratidão, porque dentro de umas horas estarei a subir para o carro alegórico para ser musa da Grande Rio com uma fantasia inédita, das mais belas que já vi, feita com tanto carinho e dedicação, toda bordada e pintada à mão", começa por descrever.

"Estarei lá em cima, agradecendo cada segundo, a cinco metros de altura, sambando com toda a minha alma, honrando essa cultura linda, esta festa inédita, a mais bela do mundo, e a raridade de poder fazer parte de algo que poucos portugueses fizeram com este destaque. Que honra! Que grande honra!", continua.

"Não tenho palavras, não tenho mesmo mesmo palavras para esta experiência que terei a bênção de viver. Estou em pulgas! Venham daí Portugal sambar comigo nas minhas veias, no meu sangue em cada nota que eu cantar", completou.

