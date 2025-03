O fim do casamento de sete anos de Cuca Roseta com João Lapa deixou os fãs surpreendidos.

E os mais recentes rumores que dão conta que a fadista tem um novo namorado também continuam a dar que falar.

Na emissão do 'Passadeira Vermelha' da passada quarta-feira, Hugo Mendes apresentou provas que dão conta que Cuca está no Brasil acompanhada por Manuel Rodrigues, seu professor de ioga.

"No início de fevereiro esta relação já existia. Disseram-me também é possível que os dois tenham viajado para São Tomé e Príncipe. Mas o que é certo é que a Cuca está no Brasil e ainda ontem, no desfile do Sambódromo, a Cuca estava lá onde partilhou um vídeo [...] a nossa equipa rapidamente foi ao Instagram do Manuel Rodrigues e encontrou um vídeo precisamente no mesmo local. Os dois estão juntos, sem dúvida, aqui neste mesmo espaço".

"A verdade é que não se importaram de se partilhar no mesmo local mesmo sabendo que todos os olhares estavam direcionados para eles", referiu ainda o comentador do formato da SIC Caras.

