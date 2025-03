Esta quarta-feira, 19 de março, o 'Passadeira Vermelha' deu conta de um novo tema em torno da ex-relação de Cuca Roseta - uma alegada traição por parte da fadista.

Liliana Campos começou por dizer que "o ambiente parece estar tenso entre Cuca Roseta e João Lapa", uma vez que "uma fonte próxima do ex-marido da fadista afirma que este tem motivos para estar magoado".

Porém, uma outra fonte conhecida de Cuca afirmou que a aproximação ao seu atual companheiro, Manuel Rodrigues, só terá acontecido "em finais de janeiro e que a relação só terá começado em fevereiro, três meses depois da separação" de João Lapa.

Liliana Campos prosseguiu: "Um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra coisa... Estão a alimentar todos estes rumores que correm".

Zulmira Garrido, comentadora do programa, foi então questionada sobre este assunto e declarou: "Normalmente, não há fumo sem fogo. Embora se especule muito, o facto é que a separação deles aconteceu em dezembro e em fevereiro a Cuca já estava de férias com o Manuel. Acho estranho um casamento como era o deles - de amor, de cumplicidade, com filhos pelo meio - chegar ao fim abruptamente".

Afirmando conhecer João Lapa, Zulmira referiu ainda que o ex-marido da fadista "tinha uma paixão assolapada pela Cuca e amava-a perdidamente".

Liliana Campos, por seu turno, acrescentou que Lapa "terá saído da relação, porque encontrou motivos para isso".

"Estamos aqui a falar no campo das hipóteses, mas se ele se sentiu traído tinha direito para isso", terminou Zulmira Garrido

Veja o episódio de 'Passadeira Vermelha' aqui.

Recorde-se que Cuca Roseta esteve casada com João Lapa durante 10 anos. Reencontrou o amor ao lado do instrutor de ioga, Manuel Rodrigues.

Leia Também: "O caldo entornou-se". 'Ex' unem-se contra Cuca Roseta e novo namorado