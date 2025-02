Cuca Roseta começou 2025 da melhor maneira: a viajar. Depois de ter estado na Índia, a cantora rumou a São Tomé e Príncipe.

A fadista tem partilhado alguns momentos destes dias de descanso nas redes sociais e, esta quarta-feira, Cuca mostrou uma sessão de fotos na praia.

Com um biquíni amarelo, a cantora aparece em poses muito sensuais onde parece estar serena com a fase da vida em que está.

No final do ano passado foi anunciada a separação de Cuca com o marido João Lapa, com quem estava casada há sete anos.

