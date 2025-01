Os Wallpaper Design Awards fazem parte do calendário editorial da revista e premeiam (fica melhor) o design em seis categorias: moda, tecnologia, arquitetura, interiores, viagens e arte.

Para esta 21ª edição, os editores de viagens selecionaram os melhores lugares do mundo para ficar, comer, beber e partilhar. Foram atribuídos um total de cinco prémios: Best Opening, Best Suite, Best Slow Journey, Best Social Hub e Best Home Away From Home, em destinos como Lisboa, Londres, Milão, Todos Santos, no México, e até numa carruagem no luxuoso comboio centenário que parte de Veneza.

O Locke de Santa Joana, que abriu em julho, é a 16ª unidade do Grupo Locke e a primeira em Portugal. Trata-se de um aparthotel que emerge das ruínas do Convento de Santa Joana, datado do século XVII, para se tornar uma unidade hoteleira inovadora que combina o design com a autenticidade da história da cidade.

Situado no vibrante coração da capital, a poucos passos da Avenida da Liberdade e do Marquês de Pombal, este é o maior projeto do Locke até à data. O Locke de Santa Joana inclui 370 unidades de alojamento, entre apartamentos, quartos de hotel, penthouses e suítes, distribuídas por nove pisos, bem como amplas áreas sociais, incluindo espaços de cowork, eventos e salas de reuniões, museu, terraço com sundeck e piscina exterior.

Os restaurantes e bares são geridos por dois grupos do Reino Unido especializados em gestão e direção de espaços de restauração e hospitalidade: a White Rabbit Projects, especialista em programação musical e cultura, e a Spiritland, com vasta experiência em curadoria de bebidas.

Fiel à linha estética do grupo Locke, o projeto de arquitetura e design de interiores privilegia uma ligação à autenticidade do local. Os reconhecidos e premiados estúdios de design de interiores Lázaro Rosa-Violán e Post Company colaboraram na criação e transformação do Locke de Santa Joana.