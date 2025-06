Mais de um mês depois de ter dado o nó com Vasco Vala, Sara Norte publicou na sua página de Instagram, este sábado, dia 21 de junho, um vídeo do casamento.

"Aqui está o tão esperado vídeo do dia mais feliz da nossa vida. Foi mesmo muito especial podermos comemorar o amor com a nossa família e com os nossos amigos mais chegados", começou por dizer a atriz na legenda das imagens, aproveitando o momento para fazer todos os agradecimentos a quem esteve envolvido na concretização deste dia único.

"São muitos agradecimentos, mas sem estas pessoas não poderíamos ter tido este dia tão especial celebrado desta forma tão bonita", comentou depois. "Viva o amor! Obrigada também a todos os nossos convidados. Foi lindo", escreveu, por fim.

Após a partilha, Sara Norte recebeu várias carinhosas mensagens na caixa de comentários. "Foi lindo", reagiu o ator Vasco Pereira Coutinho. "Muito lindo. Sejam eternamente felizes como neste dia", pode ainda ler-se entre as reações.

Entre as imagens que o vídeo reúne, e que pode ver abaixo, pode ouvir-se os votos de casamento. "Por mais que escreva ou diga, nada vai descrever o que têm sido estes nove anos contigo. Nove anos de muitas lutas, de muitas alegrias, de companheirismo, de lealdade e, claro, de muito amor. Para dizer a verdade, nunca tinha pensado que seria possível amar alguém da forma como te amo, Vasco. Contigo sou melhor pessoa e tenho em ti o meu porto de abrigo. És o meu amor e o meu melhor amigo", disse Sara Norte.

"És a protagonista da história mais linda que já vivi. És muito mais do que uma atriz talentosa, mais do que uma cara conhecida, mais do que uma mulher linda com um sorriso contagiante. Para mim, és o coração da nossa casa. És a mãe do Pablo [cão do casal], a mulher que transforma cada dia numa história que vale a pena contar, és a nossa força que enfrenta o mundo de frente, com garra e com o coração sempre no lugar certo. És talento e emoção. E ter-te na minha vida é o maior privilégio que já tive. Escrevemos agora o próximo capítulo do nosso filme, e que filme lindo tem sido até agora", partilhou Vasco Vala.

Como Sara Norte e Vasco Vala se conheceram...

Como Sara Norte já contou anteriormente, a atriz conheceu Vasco Vala durante as filmagens de 'Fátima', filme realizado por João Canijo e que estreou em 2020. Na altura, Vasco tinha namorada.

"A relação dele já não estava bem por muitas faltas de respeito e envolvemo-nos. Estive sempre a dizer-lhe: 'Liga-lhe - porque eles já andavam há quatro anos - fala com a rapariga, porque não sou eu que lhe vou ligar'. Chegou a Lisboa, foi ter com ela, e acabou", contou Sara Norte no ano passado, no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Recorde aqui.

Recentemente, em conversa com o Notícias ao Minuto, a atriz falou sobre esta nova fase da relação com Vasco Vala depois de terem dado o nó. "Parece outra vez o início do namoro, é muito giro. Parece que a magia voltou um bocadinho e que somos namorados outra vez. Voltámos atrás e é maravilhoso. Claro que no casamento sabemos que há sempre coisas boas e coisas más, mas neste momento estamos a viver uma boa fase."

Leia Também: "Consigo pagar as contas e não ando a tornar-me numa pessoa amargurada"