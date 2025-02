Neste Dia dos Namorados, são muitas as celebridades que publicam dedicatórias aos seus 'mais que tudo', e Sara Norte não é exceção.

A comentadora da SIC partilhou uma fotografia antiga ao lado do futuro marido, Vasco Vala, com quem tem uma relação há oito anos.

"Esta foi das primeiras fotografias que tirámos juntos, ainda mal sabíamos no que é que isto ia dar", começou por escrever na legenda.

"Em maio fazemos 9 anos de namoro. Este é o último Dia dos Namorados que passamos sem sermos marido e mulher", disse referindo-se ao facto de estar prestes a dar o nó no verão deste ano.

"Parece um sonho. Aliás nem no meu melhor sonho encontraria alguém tão bom como tu, meu Vasquinho. Foste e és a melhor coisa que me aconteceu na vida, e digo o sem medos, porque sou apologista de que o amor se deve celebrar e devemos dizer aos sete ventos o que sentimos. Viva ao amor. Viva a ti. Amo-te mais do que tudo meu Dingo. Feliz Dia dos Namorados!", concluiu.

Recorde-se que Sara Norte foi pedida em casamento por Vasco Vala em maio do ano passado.

