Sara Norte esteve à conversa com o Notícias ao Minuto na pré-abertura da Wells Garrett, 'Home of Beauty', em Lisboa, e foram vários os temas abordados durante a entrevista.

A atriz - que continua a trabalhar como comentadora do mundo cor de rosa no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras - começou por falar da rotina de beleza, confessando que os seus cuidados 'chegaram' depois de ter integrado o programa.

"Lavar a pele, hoje em dia sou incapaz de dormir com a maquilhagem, faço uma esfoliação (normalmente) por semana, uso um bom creme hidratante de dia e outro de noite e um sérum", enumerou.

Sobre as férias de verão, conta, irão ser passadas na Costa de Caparica, onde vive, uma vez que o agora marido, Vasco Vala Cruz, está numa fase de "trabalho intenso". No entanto, não vai deixar de aproveitar alguns fins de semana a dois, presentes que receberam quando deram o nó no dia 1 de maio. Aliás, o casamento foi também tema de conversa com o Notícias ao Minuto.

Parece que a magia voltou um bocadinho e que somos namorados outra vez. Voltámos atrás e é maravilhoso

Chegaram a desfrutar da lua de mel?

Sim. Fomos dois dias para a Serra da Estrela. Só que agora tenho vários fins de semana porque as pessoas ofereceram e vamos aproveitar. Férias [longas] só no final do ano. Queria muito ir a Cuba. Tenho esse sonho. Em outubro, novembro ou dezembro iremos a Cuba.

Como está a ser esta fase enquanto marido e mulher – apesar de já estarem a viver juntos há vários anos?

Reaviva um bocadinho a relação. Parece outra vez o início do namoro, é muito giro. Parece que a magia voltou um bocadinho e que somos namorados outra vez. Voltámos atrás e é maravilhoso. Claro que no casamento sabemos que há sempre coisas boas e coisas más, mas neste momento estamos a viver uma boa fase.

Tento não viver muito com esse drama, por isso é que arranjo sempre trabalhos noutra área. Não vou estar em casa a queixar-me

Que projetos tem neste momento em mãos?

Estou a fazer umas sessões para uma série da RTP. Não posso falar nada [sobre isso], estou no 'Passadeira' e tenho outro projeto (que será mais para a frente e de que também ainda não posso falar). Mas estou muito feliz, é este o ano.

Tem sentido na pele a falta de convites para integrar projetos…?

Tento não viver muito com esse drama, por isso é que arranjo sempre trabalhos noutra área. Não vou estar em casa a queixar-me e as pessoas que escolhem estão a marimbar-se para nós. Basicamente, tenho outros trabalhos, vou tendo a minha 'vidinha', consigo pagar as minhas contas e não ando a tornar-me numa pessoa amargurada por falta de trabalho. Mas, claro, já tenho muitas saudades que me dêem uma oportunidade. Quero acreditar que o que é meu, a mim vem. Sem stress, tentar viver o presente sem grandes dramas.

