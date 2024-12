Sara Norte não tem problemas em partilhar a sua intimidade no programa 'Passadeira Vermelha' onde é comentadora.

Na emissão da passada quinta-feira, 5 de dezembro, a atriz acabou por fazer um desabafo sobre os 15 quilos que ganhou nos últimos dois anos. "Muitas vezes perguntava ao Vasco: 'Vasco, tu amas-me mesmo assim gordinha?' E ele dizia: 'Oh Sara, não sejas parva, eu amo-te de qualquer das formas', referiu.

Revelando que está a ser acompanhada por uma equipa para perder peso até ao casamento, Sara continuou a falar das inseguranças: "Será que passa a tesão, será que passa o desejo?", questionou a atriz ao noivo. Vasco Vala fez questão de lhe dizer: "Tu és linda, és a mulher mais gostosa", contou, a rir.

De recordar que Sara e Vasco vão casar no início do verão do próximo ano.

Leia Também: "O dia do casamento vai ser muito emotivo. A minha irmã ia ser madrinha"