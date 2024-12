Sara Norte é atriz desde os 12 anos e, apesar de atualmente não estar a trabalhar na representação, é essa a sua grande paixão, tal como faz questão de dizer publicamente.

No ano de 2016, a atriz estava a rodar o filme 'Fátima' quando conheceu o que viria a ser seu namorado. Vasco Vala era assistente de produção e os dois apaixonaram-se durante as gravações.

No meio do turbilhão que sempre foi a sua vida, a atriz encontra em Vasco o maior e grande apoio. Depois de oito anos de namoro, Sara foi pedida em casamento e disse o 'Sim' mais esperado de sempre.

A poucos meses do enlace, falámos com a atriz sobre o grande dia que aí vem.

Como é que estão os preparativos do casamento? E quando é que vai acontecer?

O casamento vai ser no início do verão. Já tenho a quinta, é a Quinta do Palhas. O meu casamento não vai ser assim nada de muito exuberante, primeiro porque não sou rica e, mesmo que fosse, não iria gastar dinheiro num casamento, iria viajar ou algo do género. Não iria gastar fortunas. Já tenho planos para a lua de mel, que vai ser organizada pela 4Seasons Viagens e Turismo. Também já tenho DJ, mas ainda faltam pequenos detalhes.

Acha que é uma noiva muito stressada?

Não sou stressada. Sempre disse: 'no dia em que o casamento for um stress, eu não caso'. Já sou ansiosa por natureza, quero que seja um dia feliz e quero lá chegar plena. Acho que até sou relaxada demais, já devia ter tratado de mais coisas. Não quero stressar mesmo, não quero, nem posso.

Não vou convidar pessoas com quem falo uma vez por ano. Não sou assim na minha vida, ia fazer no meu casamento?

A lista de convidados já está feita?

Ainda não fiz nenhuma lista de convidados. O Vasco está sempre a dizer-me: 'Sara, qualquer dia temos que nos sentar.' Sei que vou fazer um convite via WhatsApp, não quero gastos de papel, vai ser uma coisa muito simples e vai ter realmente as pessoas que eu gosto e as pessoas que acompanham a minha relação. Não vou convidar pessoas com quem falo uma vez por ano. Não sou assim na minha vida, ia fazer no meu casamento? Se calhar há pessoas que vão ficar de fora e vão ficar muito chateadas, mas a verdade é que se não fazem parte da minha vida, se não perguntam como estou, não faz sentido. Até porque tenho um limite de convidados, não sou rica.

Vai ser um dia muito emotivo, as memórias vão estar todas ao de cima. A minha irmã iria ser a minha madrinhaComo é que imagina o dia?

Quero-me divertir, quero que eu e o Vasco estejamos muito felizes. Vai ser um dia muito emotivo, as memórias vão estar todas ao de cima. A minha irmã iria ser a minha madrinha de casamento, as emoções vão estar à flor da pele. A minha mãe e a minha irmã vão estar presentes na memória, cada uma da sua forma, vão ter as suas homenagens. O casamento é uma união com os amigos e família. Quero acabar o dia completamente de rastos e proporcionar uma festa bonita aos meus convidados.

Acha que alguma coisa irá mudar na relação depois do casamento?

Acho que não vai mudar nada. Eu e Vasco, na altura que casarmos, vamos estar a fazer nove anos de namoro. Portanto, já somos marido e mulher. A meu ver, só vai mudar o facto de sermos casados. E espero bem que não mude nada, porque não faz sentido mudar.

O vestido de noiva já está escolhido? Foi difícil?

O vestido já está escolhido, fui à CasArt e o acompanhamento foi incrível. Foi difícil escolher porque, de facto, são todos lindos e senti-me bem com muitos vestidos. Adorei quase todos aqueles que vesti, mas eu também já tinha uma ideia muito definida daquilo que queria e agora já está escolhido. Falta fazer a segunda prova e estou desejosa.

Quem é que a ajudou a escolher o vestido de noiva?

Levei comigo uma madrinha do Vasco e uma das minhas madrinhas também.

Quando o Vasco me pediu em casamento fiquei um bocadinho em choque.

O que é que sentiu no momento do pedido?

Quando o Vasco me pediu em casamento fiquei um bocadinho em choque. Foi no intervalo do espetáculo da Joana Marques no Porto. Pensava que os meus amigos tinham ido lá para verem o espetáculo. Fiquei muito feliz, é o homem que eu amo e estou muito certa daquilo que quero já há muito tempo. Só quando cheguei à noite ao quarto do hotel é que me 'caiu a ficha', só chorava e no dia a seguir também.

