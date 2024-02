Foi em 2020 que Sara Norte perdeu a irmã, Beatriz. Na altura a jovem tinha 14 anos. Uma fase difícil que a atriz recordou em conversa com Tânia Ribas de Oliveira na terça-feira, dia 6 de fevereiro, no programa 'A Nossa Tarde', da RTP1.

Ao recordar a doença que levou a irmã, a atriz disse: "Esteve dois anos em tratamento no IPO [após ser diagnosticada com leucemia]. Curou-se e passados seis meses o cancro voltou e já não houve nada a fazer".

"É uma grande revolta. Estive três anos muito revoltada, pensava que não merecia viver. Comecei a descurar muitas coisas em mim, até que no verão passado se fez o 'clique' e percebi, com terapia e com tudo, que mereço viver", confessou depois.

"Mas é uma grande revolta com tudo, com todos e comigo. Porque pensava: 'Porque é que não me levaram a mim, que já fiz tanta coisa?'. A minha irmã nunca fez nada, nunca teve um namorado, nada. Nunca viveu. Nunca teve experiências que eu tive"., acrescentou.

"Tu depois aprendes a viver com a dor - acho que é isso - mas há momentos em que te revoltas, e há dias que não apetece ver ninguém e quero estar sossegada no meu sítio. E é viver cada coisa como é, na sua altura. Se formos passando as coisas para debaixo do tapete, mais tarde as coisas vou lá estar na mesma mas muito piores", disse ainda, frisando que "foram três anos muito complicados" mas conseguiu "ultrapassar".

