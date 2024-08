"Há 4 anos o meu mundo desabou": foi com estas palavras que Sara Norte começou por recordar a dura morte da irmã, Beatriz, que partiu em 2020, após uma batalha contra a leucemia.

"Não há palavras que possam descrever a dor que é perder uma irmã. Todos os dias estás no meu pensamento Beatriz. Todos. Saudades", adianta, lembrando a jovem que tinha apenas 14 anos quando perdeu a vida.

Numa entrevista que deu este ano a Tânia Ribas de Oliveira, a atriz falou da fase difícil por que passou durante o luto, notando que a revolta era uma constante.

"Estive três anos muito revoltada, pensava que não merecia viver. Comecei a descurar muitas coisas em mim, até que no verão passado se fez o 'clique' e percebi, com terapia e com tudo, que mereço viver", confessou à época.

