Carolina Deslandes tem estado a ser muito comentada, sobretudo na imprensa cor de rosa, depois de ter publicado na sua página de Instagram algumas imagens de um concerto que realizou em Oliveira de Azeméis, no dia 13 de junho, na Praça da Cidade, como parte do Festival 37.20.

As razões? As imagens da cantora levaram muitos internautas a suspeitarem que possa estar grávida pela quarta vez.

Após a referida partilha que fez na rede social, Carolina Deslandes recebeu várias mensagens de internautas a comentarem a 'barriguinha'. Veja abaixo:

O tema esteve até a ser comentado no programa 'V+Fama', do V+TVI. O apresentador Adriano Silva Martins disse que a artista está mesmo grávida.

"Carolina Deslandes espera o seu quarto filho, desta vez com Luís Delgado. Tem três filhos com Diogo Clemente. É verdade, os fãs tinham razão, Carolina Deslandes está grávida. Não sabemos ao certo há quanto tempo, dizem-nos que lá para o final do outono, princípio do inverno, poderá ser mãe", disse Adriano Silva Martins. Veja aqui.

Numa nova publicação que fez na sua página de Instagram, este sábado, dia 21 de junho, Carolina Deslandes destacou uma única fotografia do concerto em Figueiró dos Vinhos, mostrando 'apenas' o seu rosto a preto e branco. Na legenda da partilha, a cantora acabou por 'reagir' aos rumores, mas sem confirmar ou desmentir as notícias sobre a alegada gestação.

"Obrigada Figueiró dos Vinhos por uma noite bonita. Obrigada pelas cartas, flores, quadros e poemas. Fica aqui uma foto da minha cara para que isto não vire uma tertúlia", disse.

Na mesma publicação, Carolina Deslandes revelou que o próximo concerto será em São Miguel. "Estamos a caminho. Até já."

Carolina Deslandes, recorde-se, foi mãe pela primeira vez no dia 23 de junho de 2016, do pequeno Santiago, fruto da relação, entretanto terminada, com Diogo Clemente. O ex-casal deu as boas-vindas ao segundo filho, Benjamim, no dia 1 de junho de 2017. O terceiro filho de ambos, Guilherem, nasceu a 14 de dezembro de 2018.

Atualmente, a cantora mantém uma relação com Luís Delgado, namoro que foi assumido no final de 2022, após um breve romance com o ator Igor Regalla (depois de se ter separado de Diogo Clemente).

A ser verdade a notícia da gravidez de Carolina Deslandes, a artista será mãe no mesmo ano que a melhor amiga. Bárbara Tinoco foi mãe pela primeira vez, da pequena Masha, no dia 14 de maio. A menina, recorde-se ainda, é fruto da relação da cantora com o músico russo Feodor Bivol.

Aliás, Carolina Deslandes foi escolhida para ser a madrinha da pequena Masha, como a própria revelou no passado mês de fevereiro. "Querida afilhada: saiu-te a sorte grande, calharam-te os melhores. Já és muito amada, e foste sonhada pelos pais mais apaixonados que já conheci", disse Deslandes, na altura, numa publicação que fez no Instagram. Recorde aqui.

