As irmãs gémeas Olsen, Mary-Kate e Ashley, nasceram em Sherman Oaks, Los Angeles, a 13 de junho de 1986.

Começaram a trabalhar no mundo da sétima arte desde tenra idade (tinham seis meses quando entraram na série 'Três é demais' onde ficaram até terem oito anos) e conquistaram milhões de fãs em todo o mundo.

Os filmes: 'Vencendo em Londres'; 'Férias em Roma'; 'Um Dia Louco em Nova Iorque', chegaram depois quando já eram adolescentes. Quando fizeram 18 anos, em 2004, começaram a surgir rumores que davam conta que Mary-Kate estava com anorexia, o que nunca foi confirmado pela própria.

A partir dessa altura e quando o sucesso estava no auge, as irmãs afastaram-se da ribalta e começaram a viver uma vida longe dos holofotes. Fundaram a marca de roupa 'The Row' em 2006 e até hoje é um grande sucesso.

No que diz respeito à vida pessoal, Ashley casou-se com o artista plástico Louis Eisner, em dezembro de 2023, e tem um filho. Já Mary-Kate casou com Olivier Sarkozy (irmão de Nicolas Sarkozy) mas já estão divorciados.

