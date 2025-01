Cameron Diaz não era vista numa passadeira vermelha há cinco anos. Na quarta-feira, 15 de janeiro, a atriz esteve presente na estreia de 'Back in Action'.

Ao seu lado, esteve Jamie Foxx, o ator com quem contracena no filme da Netflix.

Cameron Diaz deslumbrou num look todo preto, com uma blusa com transparências, umas calças estilo jeans e um sobretudo.

A última vez que tinha estado numa passadeira vermelha foi em 2019, ao lado de Drew Barrymore e Demi Moore, no evento em que Lucy Liu recebeu uma estrela no Hollywood Walk of Fame.

A atriz, recorde-se afastou-se de Hollywood em 2018. Carregue na galeria para ver o regresso de Cameron Diaz aos eventos mediáticos da indústria cinematográfica.

Leia Também: Jamie Foxx e Cameron Diaz, ao piano, cantam sobre amizade de 25 anos