Jamie Foxx esteve na antestreia do filme 'Back In Action', da Netflix, no qual é protagonista ao lado de Cameron Diaz, mas não esteve sozinho no evento, que decorreu em Berlim, na Alemanha, na noite de quarta-feira.

O ator posou na passadeira vermelha com a filha Anelise Bishop, de 16 anos, e ambos mostraram-se muito 'cúmplices' e divertidos.

Na ocasião, o ator estava com um blazer preto com detalhes às riscas brancas, calças pretas, sapatos no mesmo tom e camisa branca.

Por sua vez, Anelise Bishop escolheu para a ocasião um fato xadrez em tons de cinza que conjugou com uma camisa às riscas azul e branca.

Anelise Bishop é a filha mais nova do ator e é fruto da relação terminada com Kristin Grannis. A jovem, recorde-se, ajudou na recuperação de Jamie quando sofreu um grave problema de saúde em 2023, como o próprio destacou, referindo que a filha tocava música no quarto do hospital enquanto esteve internado. O artista sofreu um AVC.

