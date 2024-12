Jamie Foxx revelou que teve um AVC quase fatal. O ator explicou que o incidente aconteceu em abril de 2023, em Atlanta (EUA), quando estava no set de rodagens do filme 'Back in Action', noticia a People.

"Tive uma hemorragia cerebral que levou a um AVC", disse o artista durante o seu especial de comédia da Netflix 'Jamie Foxx: What Had Happened Was…'.

Ao relembrar o problema de saúde, Foxx emocionou-se. "Por favor, Deus, deixa-me ultrapassar isto", disse ao público, a limpar as lágrimas.

"No dia 11 de abril, estava com uma dor de cabeça forte […] antes de conseguir tomar uma aspirina, caí para o lado. Não me lembro de 20 dias."

O ator explicou ainda, durante o set de comédia, que foi operado e que os médicos referiram à sua irmã que estava em risco de vida.

Quando acordou do coma, encontrava-se numa cadeira de rodas e sem conseguir andar. Foi num centro de reabilitação física que voltou a recuperar todas as capacidades.

Leia Também: Após emergência médica, este é o mantra de Jamie Foxx