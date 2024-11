Jamie Foxx tem uma nova perspectiva de vida depois de superar a "escuridão" da emergência médica que viveu em 2023.

Esta terça-feira, 12 de novembro, o ator de 56 anos publicou uma imagem no Instagram que dizia apenas: "No bad dayz" [Não há dias maus, em tradução literal]. Este é agora o seu lema de vida.

"Este é meu mantra… Depois de sobreviver a algo que pensei que nunca iria passar", escreveu Foxx na legenda da publicação. "O meu grande amigo James, que também é meu empresário, disse-me esta frase… Eu agora vivo de acordo com ela…", completou.

Jamie Foxx referiu-se à situação que ocorreu em abril de 2023, durante as gravações do filme 'Back in Action' da Netflix, em Atlanta.

"Quando tu atravessas a escuridão, a luz parece mais brilhante... e enquanto estou aqui, quero agradecer a todos os que oraram por mim... Eu precisava disso", concluiu.

Jamie Foxx, que é pai de duas filhas, falará abertamente sobre o seu 'misterioso' problema de saúde num especial da Netflix, intitulado 'Jamie Foxx: What Had Happened Was...', com estreia prevista para o dia 10 de dezembro.

Porém, em julho, o ator contou a um grupo de pessoas, num vídeo partilhado na rede social X, que a situação começou com uma "forte dor de cabeça". "Fiquei fora durante 20 dias. Não me lembro de nada".

