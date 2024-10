Jamie Foxx recorreu à sua página de Instagram para prestar uma homenagem à irmã DeOndra Dixon, que morreu há quatro anos.

No aniversário da sua partida, o ator destacou algumas imagens com a irmã e escreveu: "Não há um dia que passe em que não pensamos em ti. Sabemos que estás no céu a brilhar sobre nós e a guiar-nos [...]. Sinto a tua falta, irmã, amo-te", escreveu na legenda da publicação.

Após a partilha, Jamie Foxx não tardou a receber várias mensagens de carinho na caixa de comentários.