Jamie Foxx terá ficado ferido depois de uma discussão num restaurante em Beverly Hills, na noite de sexta-feira.

De acordo com o TMZ, as autoridades foram chamadas ao local por volta das 22 horas [hora local] perante o relato de uma discussão. Quando chegaram, o ator não estava no restaurante mas o seu nome terá ficado registado como parte envolvida.

Jamie Foxx estaria no restaurante com a família, uma vez que foi fotografado a entrar no local com as filhas, Corinne e Anelise Foxx, e a ex-companheira, Kristin Grannis.

Uma testemunha disse ao TMZ que haviam clientes que estavam numa outra mesa e que foram rudes com o ator, e este terá pedido para que parassem, uma vez que estava na companhia da família. Foi nesse momento que alguém terá atirado um copo que atingiu o rosto de Jamie.

Um porta-voz do artista destacou: "O Jamie Foxx estava no seu jantar de aniversário quando alguém de outra mesa atirou um copo que o atingiu na boca. Ele teve de levar pontos e está a recuperar. A polícia foi chamada e o assunto está agora nas mãos das autoridades".

De referir que o ator completou 57 anos na sexta-feira, dia 13 de dezembro.

