Corinne Foxx, filha do ator Jamie Foxx, casou-se com Joe Hooten, numa cerimónia íntima. As fotografias e vídeos do casamento já inundaram as redes sociais. Nelas é possível ver o vestido da noiva, bastante original. A jovem de 30 anos usou um vestido com uma saia assimétrica, mostrando as pernas. O vestido, sem alças, tinha um padrão floral e Corinne Foxx usou ainda o cabelo apanhado, e um véu branco. O vídeo que mais tem emocionado os fãs é o do momento em que o ator leva a filha ao altar, visivelmente emocionado.