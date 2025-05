Matilde Breyner resolveu partilhar com os seguidores do Instagram uma atualização sobre o hemangioma com o qual a filha, Mia, nasceu.

"Update do hemangioma da Mia: já não tem nada. Desapareceu completamente e só mesmo com uma lupa é que se percebe onde era. Começou a diminuir a partir dos nove meses", realçou a atriz, mostrando imagens de como era a pequena 'marca' na cabeça da bebé, que nasceu em dezembro de 2023, e como está atualmente - praticamente impercetível.



Questionada pelos fãs a respeito deste tema, Matilde Breyner falou um pouco mais sobre o que é o hemangioma. Trata-se de um tumor benigno frequente nas crianças, "composto por vasos sanguíneos que cresceram de forma anormal e se aglomeraram em determinada região do corpo", tal como refere a clínica CUF.

"Respondendo às vossas perguntas, porque estou a receber muitas mensagens sobre este tema: o hemangioma diminuiu naturalmente, sem medicação, nem cremes, nem nada. Por ser na cabeça, indolor e por não interferir com a qualidade de vida da Mia, preferimos que fosse assim", explicou a atriz.

"Foi-nos dito que até aos três anos desaparecem naturalmente, na maioria dos casos, pode haver casos em que demorem mais tempo. Ou casos mais rápidos, como o dela", terminou.

